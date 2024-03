La prima pagina de il Centro del 5 marzo 2024 (Foto: ilcentro.it)

05 Mar 2024

Il Centro, giornalisti di nuovo in sciopero. La solidarietà del sindacato

Il quotidiano abruzzese non sarà in edicola mercoledì 6 marzo. Il Cdr: «Dalla dirigenza aziendale un silenzio che alimenta il clima di disagio che si vive da settimane».

«L’assemblea dei giornalisti del quotidiano il Centro ha preso atto del silenzio della dirigenza aziendale alle richieste e alle sollecitazioni contenute nel documento del Cdr del 26 febbraio scorso. Un silenzio che alimenta il clima di disagio che si vive da settimane». Lo denuncia il Comitato di redazione de Il Centro in un comunicato stampa pubblicato il 5 marzo 2024 sul sito web del quotidiano abruzzese.



«L'assemblea – prosegue la nota - si vede costretta a proclamare una seconda giornata di sciopero, con effetto immediato, per oggi, martedì 5 marzo. Il giornale non sarà in edicola domani 6 marzo e il sito non viene aggiornato. Di questo ce ne scusiamo con i lettori e con gli edicolanti da sempre al nostro fianco. L’assemblea torna a ribadire l’immediata necessità di rimpiazzare o rinnovare i contratti a termine (scaduti a fine gennaio) di due colleghi. I mancati rinnovi, frutto di una scomposta reazione aziendale in un momento di forte tensione sindacale, stanno comportando uno sforzo senza precedenti (nell'imminenza di un importante appuntamento elettorale per l'Abruzzo), in una redazione già fortemente rimaneggiata negli anni, e rischiano di provocare un impoverimento del prodotto».



L’assemblea, «oltre a ribadire la sfiducia al direttore, votata un mese fa, torna ad auspicare un immediato confronto con i due azionisti di riferimento del Centro spa che in questi anni, al pari della redazione, si sono fatti carico di enormi sacrifici per garantire la tenuta del principale giornale abruzzese. È indispensabile la ripresa di un confronto franco ma sereno, anche per affrontare le sfide future, a partire dal rilancio del web e per lo sviluppo della multimedialità dell'informazione. La stessa redazione deve però poter essere messa nelle adeguate condizioni per affrontare queste sfide».



Il Sindacato giornalisti abruzzesi ha espresso in una nota la solidarietà nei confronti dei colleghi «che a distanza di una settimana si vedono costretti a proclamare una seconda giornata di sciopero. Domani, 6 marzo, il quotidiano non sarà in edicola a causa dell’atteggiamento dell’editore trincerato nel silenzio che alimenta un clima di disagio vissuto da settimane dalla redazione, ma che soprattutto priverà i lettori de il Centro e l'opinione pubblica di un'informazione quanto mai necessaria in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal voto per le elezioni regionali. La comunità abruzzese, in un frangente così vitale per la democrazia, dovrebbe riflettere sulle ragioni di disagio alla base della vertenza».



La nota dei rappresentanti dei giornalisti si chiude con l’annuncio del supporto «in ogni sede» della «battaglia che i giornalisti de il Centro stanno portando avanti con senso di responsabilità e contro la precarizzazione per difendere la qualità del prodotto e la tenuta del principale quotidiano dell’Abruzzo».