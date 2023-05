Le inchieste al centro del seminario

05 Mag 2023

‘Il giornalismo prima delle scuole di giornalismo’, il 9 maggio seminario in Fondazione Murialdi

Si svolgerà martedì 9 maggio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nella sede della Fondazione Murialdi (via Augusto Valenziani 10/a-11, Roma) il seminario “Il giornalismo prima delle scuole di giornalismo. A lezione dai grandi maestri”.



Nel corso del pomeriggio interverranno Vittorio Roidi, Bruno Manfellotto, Giancarlo Tartaglia, Sara Scalia e Anna Lucia Visca. Durante il seminario seminario saranno prese, in particolare, in esame le grandi inchieste che tra la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’70 sono state realizzate da Gianni Rodari, Mario Lenzi, Gianfranco Corsini, Giulio Goria, Miriam Mafai, Augusto Livi per Paese Sera e che sono state ripubblicate a cura della Fondazione Murialdi.