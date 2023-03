Valerio Castronovo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Mar 2023

Valerio Castronovo, la Fondazione Murialdi si unisce al cordoglio per la scomparsa dell'insigne storico

«Di fondamentale importanza la monumentale storia della stampa italiana curata con Nicola Tranfaglia per la casa editrice Laterza», ricorda l'ente intitolato a Paolo Murialdi.

La Fondazione Murialdi «si unisce al cordoglio per la scomparsa di Valerio Castronovo, insigne storico dell'industria e dell'informazione, attento e acuto studioso del mondo del giornalismo».



Iscritto all'Ordine dei giornalisti del Piemonte nel 2019, è stato anche direttore scientifico della rivista "Prometeo". Insieme con Paolo Murialdi e Nicola Tranfaglia può considerarsi il promotore degli studi sul giornalismo italiano.



«Di fondamentale importanza resta la monumentale storia della stampa italiana, in più volumi, curata proprio con Nicola Tranfaglia per la casa editrice Laterza», ricorda ancora la Fondazione Murialdi, che al contributo di Castronovo alla storia del giornalismo annuncia di voler dedicare una giornata di studi.