La moschea di Roma (Foto: Archeologo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

25 Feb 2022

'Informazione: dal no all'odio al sì alla fratellanza', il 1° marzo seminario alla Moschea di Roma

Appuntamento dalle 10 alle 13 con, fra gli altri, il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti; il presidente dell'Odg Lazio, Guido D'Ubaldo; Roberto Natale ed Elisa Marincola, di Articolo21 e rappresentanti delle diverse culture religiose. Ai giornalisti partecipanti cinque crediti formativi.

"Informazione: dal no all'odio al sì alla fratellanza" è il titolo del corso di formazione in programma martedì 1° marzo 2022, dalle 10 alle 13.30, nella sede del Centro Culturale Islamico, a Roma. L'evento formativo, che riconoscerà cinque crediti deontologici, è rivolto ai giornalisti che desiderano approfondire i rapporti tra le diverse culture religiose, lo studio di un linguaggio che rispetti la deontologia professionale, il ruolo dei giornalisti nel combattere tutte le forme di odio e intolleranza. Iscrizioni tramite la piattaforma FormazioneGiornalisti.it.



Di seguito il programma del corso di formazione.



Informazione: dal no all'odio al sì alla fratellanza

Presiede: Maria Lepri, segretaria Ordine dei giornalisti del Lazio.

Saluti: Guido D'Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio; Abdellah Redouane, segretario generale Centro Islamico Culturale d'Italia.

Apertura: Giuseppe Giulietti, presidente Federazione nazionale della Stampa taliana.



L'informazione e la fratellanza dopo Abu Dhabi

Daniele Garrone, presidente Federazione Chiese Evangeliche in Italia;

Abdellah Redouane, segretario Generale Centro Islamico Culturale d'Italia.

Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica.



Dalla Carta di Medina alla Dichiarazione di Marrakech

Nader Akkad, imam Moschea di Roma.



Informazione, disinformazione e benessere integrale

Stefano Cecchin, presidente Pontificia Accademia Mariana.



La Carta di Assisi e il Codice etico dei media per la fratellanza umana varato dai giornalisti arabi ad Abu Dhabi

Elisa Marincola, portavoce Articolo21.



Conclusioni

Roberto Natale, comitato tecnico-scientifico Articolo 21.