Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: @Quirinale)

25 Giu 2021

Informazione, Mattarella: «I media strumento irrinunciabile di democrazia»

In un messaggio inviato in occasione della partenza dell'evento di Sky TG24 'Live In Firenze', il presidente della Repubblica evidenzia il ruolo dei mezzi di comunicazione nel «promuovere il confronto delle idee, accrescendo la coscienza critica dei cittadini, diffondendo conoscenza».

«I media – chiamati ad affrontare le rapide trasformazioni tecnologiche che ne stanno cambiando radicalmente la fisionomia – sono uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia, contribuendo a promuovere il confronto delle idee, accrescendo la coscienza critica dei cittadini, diffondendo informazione, conoscenza, sollecitazioni e proposte». Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione della partenza dell'evento di Sky Tg24 'Live In Firenze'. (Ansa)