Da sinistra: Gallizzi, Pennella, Gandolfo, Marciano, Motta e Ginex

03 Lug 2024

Inpgi, eletti i componenti del nuovo Cda

Sono Stefano Gallizzi, Giuseppe Gandolfo, Roberto Ginex, Massimo Marciano, Mattia Motta. Patrizia Pennella coordinatrice del Consiglio di indirizzo generale.

Stefano Gallizzi, Giuseppe Gandolfo, Roberto Ginex, Massimo Marciano, Mattia Motta. Sono i cinque componenti del Consiglio di amministrazione dell'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti lavoratori autonomi, eletti nel corso dell'Assemblea dei delegati riunita a Roma mercoledì 3 luglio 2024.



I 52 delegati provenienti da tutta Italia si sono ritrovati per la prima volta nella sede dell'Ente, in via Nizza, dopo il voto del 27-31 maggio, il primo dopo il trasferimento all'Inps - il 1° luglio 2022 - della funzione previdenziale in precedenza svolta anche per i lavoratori dipendenti dall'Istituto 'Giovanni Amendola'.



Durante la riunione si è votato anche per eleggere il coordinatore del Consiglio di indirizzo generale, carica andata alla collega Patrizia Pennella.



Ai sensi dello Statuto, compongono il Consiglio di indirizzo generale tutti i delegati all'Assemblea ad eccezione dei cinque componenti del Comitato di amministrazione.



Il Cda rimarrà in carica quattro anni. Alla prima riunione, il nuovo organismo sarà chiamato a eleggere al suo interno il presidente.