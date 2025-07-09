Inpgi, entro il 31 ottobre il pagamento del saldo dei contributi relativi ai redditi 2024

L’Istituto di previdenza dei giornalisti: «Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2025 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle tre rate mensili previste, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2025».

«Scade il prossimo 31 ottobre il termine per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2024 dai giornalisti iscritti all’Inpgi. Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2025 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle tre rate mensili previste, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2025». Lo si legge in una nota pubblicata dall’Inpgi sul suo sito web.



L’Istituto di previdenza prosegue: «Il pagamento – a scelta del giornalista – potrà essere effettuato mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo G002 (per i versamenti in unica soluzione) o G003 (per i versamenti in tre rate), indicando il codice identificativo 22222, il codice Ente P e nei campi mese/anno di riferimento 01/2024. Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato. In alternativa – conclude l’Inpgi - potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale: SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure S1 (per la prima rata e S2 e S3 per le rate successive), seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti». (anc)