CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Inpgi, entro il 31 ottobre il pagamento del saldo dei contributi relativi ai redditi 2024
Lavoro autonomo 27 Ott 2025

Inpgi, entro il 31 ottobre il pagamento del saldo dei contributi relativi ai redditi 2024

L’Istituto di previdenza dei giornalisti: «Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2025 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle tre rate mensili previste, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2025».

«Scade il prossimo 31 ottobre il termine per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2024 dai giornalisti iscritti all’Inpgi. Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2025 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle tre rate mensili previste, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2025». Lo si legge in una nota pubblicata dall’Inpgi sul suo sito web.

L’Istituto di previdenza prosegue: «Il pagamento – a scelta del giornalista – potrà essere effettuato mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo G002 (per i versamenti in unica soluzione) o G003 (per i versamenti in tre rate), indicando il codice identificativo 22222, il codice Ente P e nei campi mese/anno di riferimento 01/2024. Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato. In alternativa – conclude l’Inpgi - potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale: SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure S1 (per la prima rata e S2 e S3 per le rate successive), seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti». (anc)

@fnsisocial
Lavoro autonomo
19 Set 2025
Inpgi, entro il 30 settembre 2025 la comunicazione dei redditi 2024
Lavoro autonomo
21 Lug 2025
Giornalisti lavoratori autonomi, attiva la piattaforma online per la comunicazione all'Inpgi dei redditi 2024
Lavoro autonomo
09 Lug 2025
Giornalisti lavoratori autonomi, entro il 31 luglio il pagamento dei contributi minimi 2025
 Le altre news

Articoli correlati

Inpgi24 Ott 2025
Inpgi, avviso pubblico per la realizzazione di un video dedicato al giornalismo autonomo
Istituzioni26 Set 2025
'Giornalisti sicuri', Costante: «Proteggere i colleghi dipendenti e freelance all'estero e tutelarli in Italia»
Istituzioni26 Set 2025
Barachini: «Allo studio un fondo per dare più garanzie ai freelance inviati in aree di crisi»
Istituzioni15 Set 2025
Costante: «Dalla premier Meloni parole interessanti sull'equo compenso, diritto oggi negato ai giornalisti»
Rai21 Ago 2025
Rai: Monica Maggioni si dimette da dipendente, continuerà a collaborare
Associazioni21 Lug 2025
Sgv: «Tribunale di Padova smaschera gli editori: i collaboratori dei giornali locali sono 'redattori aggiunti'»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits