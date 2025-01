La sede dell'Inpgi a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Gen 2025

Inpgi, nominati i delegati e vice delegati territoriali

I referenti dell'Istituto sul territorio si avvarranno del supporto logistico e amministrativo delle Associazioni regionali di Stampa, secondo le modalità e i termini stabiliti da apposite convenzioni. Il presidente Ginex: «Nella scelta dei nomi si è attinto in via preferenziale ai componenti del Consiglio generale».

Il presidente dell'Inpgi Roberto Ginex, su delega del Cda, ha nominato a fine 2024 i delegati e i vice delegati territoriali dell'Ente. Il Cda, con delibera 37 del 24 ottobre 2024, aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le attività di assistenza decentrata agli iscritti sul territorio fossero effettuate in ciascuna Circoscrizione dalla figura di un delegato appositamente incaricato dall'Istituto.



«Il delegato territoriale Inpgi sostituisce la figura del vecchio fiduciario e avrà il compito di mantenere il contatto diretto e personale con gli iscritti su tutti i territori, in cui si assiste ad una forte crescita di lavoro giornalistico svolto in forma autonoma», si legge in una nota pubblicata lunedì 20 gennaio 2025 anche sul blog InpgiNotizie.it.



«La figura del delegato presenta alcune novità rispetto a quella del fiduciario a partire da un legame molto più diretto con l'Ente di previdenza – spiega il presidente Ginex – Proprio per questo nella scelta dei nomi si è attinto in via preferenziale ai componenti del Consiglio generale. In Lombardia e in Lazio, per via della maggiore consistenza numerica degli iscritti, oltre al delegato c'è anche un vice delegato con gli stessi compiti».



Delegati e vice Delegati si avvarranno del supporto logistico e amministrativo delle Associazioni regionali di Stampa, secondo le modalità e i termini stabiliti da apposite convenzioni.



Ecco l'elenco dei delegati e vice delegati in ordine alfabetico per regione: Patrizia Pennella (Abruzzo), Gianluca Boezio (Basilicata), Carlo Maria Parisi (Calabria), Maria Cava (Campania), Marina Amaduzzi (Emilia Romagna), Maurizio Bekar (Friuli Venezia Giulia), Daniela Novelli e Andrea Rustichelli (Lazio), Luca Di Francescantonio (Liguria), Antonio Armano e Paolo Piero Pirovano (Lombardia), Rosalba Emiliozzi (Marche), Maria Saveria Reale (Molise), Silvia Alparone (Piemonte), Giuseppe Pace (Puglia), Filippo Petrucci (Sardegna), Sergio Magazzù (Sicilia), Leonardo Testai (Toscana), Lorenzo Basso (Trentino Alto Adige), Danilo Nardoni (Umbria), Cristina Porta (Valle D'Aosta), Elisa Santucci (Veneto).