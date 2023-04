La sede dell'Inpgi a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Apr 2023

Inpgi, via libera alla definizione agevolata dei debiti contributivi

Approvata dai ministeri vigilanti la delibera del Comitato Amministratore con la quale è stato deciso di applicare anche ai giornalisti lavoratori autonomi le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023.

Gli iscritti alla gestione previdenziale per i giornalisti lavoratori autonomi possono aderire alla procedura agevolata di pagamento dei contributi dovuti e non versati per i quali l'ente ha avviato l'attività di riscossione tramite concessionario nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Lo rende noto l'Inpgi con un post pubblicato sul blog InpgiNotizie.it.



I ministeri vigilanti – spiegano dagli uffici di via Nizza – hanno infatti approvato la delibera del Comitato Amministratore adottata il 24 gennaio 2023 con la quale è stato deciso di applicare le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 che prevedono la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo contributi e di spese di notifica della cartella di pagamento, senza l'aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni.



Gli iscritti che intendano avvalersi di tale facoltà potranno presentare – entro il 30 aprile 2023 – apposita domanda tramite il sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate (qui il link diretto) ed effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un numero massimo di 18 rate con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2023, di un tasso di interesse pari al 2 per cento su base annua.