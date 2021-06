La sede dell'Inpgi a Roma

23 Giu 2021

Inpgi, via libera in Cda alle misure di intervento per la riduzione della spesa e l'aumento delle entrate

Previste, fra l'altro, l'introduzione per cinque anni di un contributo straordinario dell'1% a carico di tutti gli iscritti, attivi e pensionati, alla gestione principale; la rimodulazione del limite di reddito cumulabile con la pensione, con l'abbassamento della soglia di franchigia; ulteriori riduzioni del 5% dei costi di struttura.

Il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha dato attuazione alla delibera di impegno assunta nello scorso mese di gennaio e ha approvato un pacchetto di misure volte a incrementare le entrate e ridurre la spesa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 quinquies della legge n. 58 del 28 giugno 2019. «Si tratta di misure che l'ente è tenuto ad adottare per accompagnare l'auspicato processo di allargamento della platea delineato dalla norma», spiegano da via Nizza.



In sintesi, l'intervento prevede: