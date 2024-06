Un momento del seminario (Foto: ifj.org)

14 Giu 2024

Intelligenza artificiale, seminario in Belgio. Ifj: «Siamo di fronte a una sfida profonda»

Nella due giorni che si è svolta a Louvain è stata sottolineata in particolare la necessità di mantenere una decisione umana dietro i lavori dell'Ai.

L'impatto dell'intelligenza artificiale sul giornalismo, sul lavoro e sull'occupazione è stato uno dei temi centrali affrontati al primo seminario di Tadam sull’Ai e sui media, tenutosi all'Università Cattolica di Louvain, in Belgio, il 12 e 13 giugno 2024. Lo riporta la Ifj con una nota apparsa sul suo sito web.



Tadam (Tools & Awareness about Disinformation, Algorithm and Media) è un progetto finanziato dall'Ue volto a riunire i settori dell'educazione ai media, della ricerca, dei sindacati dei giornalisti e degli insegnanti per riflettere su sfide, migliori pratiche e risorse educative su intelligenza artificiale e media.



Le discussioni del 12 giugno hanno affrontato l'intelligenza artificiale nell'alfabetizzazione mediatica, l'uso sociale dell'IA, la manipolazione politica, i pregiudizi e il giornalismo. Il panel della Ifj sull'intelligenza artificiale e il giornalismo è stato un'opportunità per esplorare le sfide attuali che giornalisti, università e redazioni devono affrontare nell'incorporare l'intelligenza artificiale nelle loro pratiche quotidiane.



I relatori hanno sottolineato in particolare la necessità di mantenere una decisione umana dietro i lavori dell’intelligenza artificiale e di riflettere maggiormente sull’autenticazione del lavoro, un compito cruciale che rimane difficile da mettere in pratica. Sono state inoltre sollevate le disparità tra i media locali e nazionali in termini di accesso all'innovazione e del loro impatto sul pubblico.



«L’intelligenza artificiale – ha detto Tim Dawson, vice segretario generale dell’Ifj - ha la capacità di rimodellare profondamente l’economia, le pratiche lavorative e la produzione dei media. I sindacati dei giornalisti hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nel promuovere l'etica professionale e nel garantire che le pratiche di lavoro dei media siano coerenti con un giornalismo responsabile. L’intelligenza artificiale pone sfide profonde: Tadam si sta già rivelando uno strumento efficace per comprenderle e ideare strategie efficaci per affrontarle».



Nell'ambito delle attività del progetto, la Ifj organizzerà un workshop di un giorno nei Balcani il 2 ottobre 2024, per aiutare i sindacati dei Paesi dell'area ad adottare strategie per rispondere al meglio agli sviluppi dell’IA.