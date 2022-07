La locandina del Festival (particolare)

14 Lug 2022

'La cura del vero', dal 17 al 20 luglio a Castiglioncello il primo Festival di Articolo21

La frazione del Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) farà da sfondo a quattro giornate dedicate al ruolo del giornalismo nel raccontare crisi, guerre e pandemia e alla funzione sociale dell'informazione. Aprono la kermesse il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti e il presidente del Cnog, Carlo Bartoli.

Il ruolo del giornalismo nel raccontare le crisi, le guerre dimenticate e la pandemia, la funzione sociale dell'informazione, i poteri criminali. Sono alcuni dei temi su cui si confronteranno giornalisti, studiosi ed esperti nei quattro giorni del Festival nazionale di Articolo 21 'La cura del vero', in programma dal 17 al 20 luglio 2022 a Castiglioncello, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno).



Sei gli appuntamenti in calendario, due dei quali accreditati come corsi di formazione dall'Ordine dei giornalisti, ai quali parteciperanno professionisti dell'informazione. Si parte domenica 17 luglio, alle 21.30, con l'inaugurazione alla presenza di Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana e fondatore di Articolo21; Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Paola Spadari, segretaria del Cnog ed Elisa Marincola, portavoce nazionale di Articolo21.



A seguire il panel "Vocabolari di guerre. Il ruolo del giornalismo nel raccontare le crisi" con Angela Caponnetto, giornalista inviata di Rainews24; Riccardo Cristiano, giornalista e presidente dell'associazione Amici di padre Dall'Oglio; padre Enzo Fortunato, già direttore della sala stampa e portavoce del Sacro Convento di Assisi.



Fra gli ospiti di lunedì 18 luglio Wlodek Goldkorn e Sergio Staino, autori del libro "Il bambino che venne dal fiume. Le avventure di Mosè"; il vignettista Mauro Biani; l'inviato di Repubblica Paolo Berizzi; Sara Lucaroni, autrice di "Sempre Lui. Perché Mussolini non muore mai"; la professoressa Milena Santerini, ordinaria di Pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.



Martedì 19 luglio, alle 18, si parlerà di "Guerre dimenticate" con Tiziana Ciavardini, antropologa e giornalista, esperta di Iran e di islamismo; Asmae Dachan, giornalista e scrittrice di origini siriane e Antonella Napoli, direttrice di Focus on Africa, attivista e scrittrice. E alle 21.30 focus sul tema "Raccontare i poteri criminali" con Stefano Corradino, inviato di Rainews24 e direttore di Articolo21.org e i giornalisti e le giornaliste Graziella Di Mambro, Lucio Luca, Paolo Mondani, Marilena Natale.



Mercoledì 20 luglio, sempre alle 21.30, la riflessione verterà sul tema "Pandemia, guerra e altre storie. Il ruolo sociale dell'informazione". Parteciperanno Roberto Natale, Sigfrido Ranucci, Giulio Valesini, Nello Scavo, Monica Andolfatto, Laura Nota, Roberto Reale (autori, questi ultimi tre, del volume "Aver cura del vero"), Giampaolo Marchini, Sandro Bennucci.



Il Festival è organizzato dall'associazione Articolo21 e dal Comune di Rosignano Marittimo, con la collaborazione della Fondazione Armunia. Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile su articolo21.org.