La sala convegni della Fondazione Murialdi

08 Set 2023

La Fondazione Paolo Murialdi cambia sede

In corso il trasferimento da via Augusto Valenziani 10/a-11 a via Nizza n. 35, sempre a Roma.

La Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi ha in corso il trasferimento della sede da via Augusto Valenziani 10/a-11 a via Nizza n. 35, sempre a Roma. Per l'intero periodo del trasferimento, pertanto, la sede rimarrà chiusa al pubblico.



Gli studiosi che avessero necessità di consultare le fonti archivistiche o la biblioteca potranno, comunque, contattare direttamente il responsabile dell'archivio e il responsabile della biblioteca al seguente indirizzo mail: fondazionemurialdi@tiscali.it.