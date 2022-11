La Stampa, i giornalisti confermano due giorni di sciopero (Foto: Twitter @LaStampa)

07 Nov 2022

La Stampa, i giornalisti confermano il pacchetto di due giorni di sciopero

La redazione del quotidiano diretto da Massimo Giannini esprime «contrarietà al progetto Hub Liguria Ponente, integrazione delle edizioni e delle redazioni liguri con il Secolo XIX» e chiedono «soluzioni alternative che non impattino sulla vita dei colleghi e sulla qualità del giornale».

L'assemblea dei giornalisti de La Stampa esprime «contrarietà al progetto Hub Liguria Ponente, integrazione delle edizioni e delle redazioni liguri con il Secolo XIX, mirato a produrre un unico fascicolo locale per le province di Savona e Imperia. Pur consapevoli della crisi del mercato dell'editoria e della sovrapposizione territoriale di due testate che appartengono allo stesso gruppo – si legge in un comunicato –, i giornalisti ritengono inaccettabile un arretramento de La Stampa dai propri territori naturali di vendita e di diffusione e il trasferimento e la riorganizzazione del personale come unica soluzione per il riequilibrio dei costi attraverso l'annunciata ricollocazione fuori regione di cinque redattori».



A fronte dell'attuale scenario, concludono i giornalisti, «si rende indispensabile individuare soluzioni alternative che non impattino sulla vita dei colleghi e sulla qualità del giornale riducendo la pluralità dell'informazione. Per questo motivo conferma lo stato di agitazione e il pacchetto di due giorni di sciopero già proclamati».