La sala convegni della Fondazione Murialdi

27 Apr 2023

‘La stampa quotidiana negli anni del centrismo’, il 4 maggio incontro in Fondazione Murialdi

Si svolgerà il 4 maggio 2023 alle ore 17, presso la sala convegni della Fondazione Murialdi (Via A. Valenziani, 10/1-11), l’incontro ‘La stampa quotidiana negli anni del centrismo’. È prevista la partecipazione di Andrea Aveto, Raffaele Fiengo e Giancarlo Tartaglia in presenza, e di Franco Contorbia da remoto.



Il dialogo partirà dal volume “Gli anni al Corriere. Diario 1951-1955” di Paolo Murialdi, a cura di Andrea Aveto, edito da FAAM (2022) e dedicato ai diari del giornalista negli anni trascorsi nella redazione del Corriere della Sera.



Per prenotare la propria partecipazione, che darà diritto all'assegnazione di crediti per l'assolvimento dell'obbligo formativo della professione giornalistica, è possibile mandare una richiesta all’indirizzo mail fondazionemurialdi@tiscali.it.