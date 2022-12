La locandina della giornata dedicata a Mario Paciolla (particolare)

01 Dic 2022

Latina, il 3 dicembre giornata dedicata a Mario Paciolla

Previsto un convegno sui diritti umani, dalle 10 alle 13, nella sala De Pasquale del Comune e l'inaugurazione in piazza Dante di una panchina dedicata al cooperante e giornalista napoletano morto in Colombia il 15 luglio 2020 in circostanze misteriose.

Sabato 3 Dicembre 2022, dalle 10 alle 13, si terrà nella sala De Pasquale del Comune di Latina un convegno sui diritti umani organizzato dalla giornalista Graziella Di Mambro di Articolo21 con, fra gli altri, l'associazione culturale Noi Latina Coraggiosa e il Mad, con un focus sulla vicenda di Mario Paciolla, il cooperante e giornalista morto in Colombia il 15 luglio 2020 in circostanze misteriose.



«La procura di Roma nel frattempo ha chiesto l'archiviazione del caso e noi no, non archiviamo», anticipano gli organizzatori. «Ospiteremo – proseguono – i genitori di Mario, i signori Anna Motta e Giuseppe Paciolla, con l'avvocata Alessandra Ballerini, che racconteranno Mario ai cittadini di Latina e in particolare agli studenti che saranno presenti».



A Desirée Klain, portavoce di Articolo21 Campania e direttrice artistica del Festival Internazionale del Giornalismo Civile "Imbavagliati", il compito di presentare il documentario "Come fuoco" di Valerio Bruner e Salvatore De Chiara. Previsto un intervento del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



In memoria di Mario Paciolla sarà inoltre inaugurata una panchina in piazza Dante.