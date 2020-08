'Lavoro agile: opportunità e problemi', online l'indagine promossa dalla Cpo Fnsi

Lavorare da casa: cos'è successo durante il confinamento domestico, com'è cambiata la vita nelle redazioni, com'è mutata l'organizzazione, come sono stati ridisegnati i rapporti anche con i collaboratori. Questi alcuni temi della rilevazione. Per partecipare c'è tempo fino al 10 settembre.

Lavoro agile, online l'indagine della Cpo Fnsi (Foto: @contentpixie via Unsplash)

«Lavorare da casa: cos'è successo nelle settimane del confinamento domestico, com'è cambiata la vita nelle redazioni, com'è mutata l'organizzazione, come sono stati ridisegnati i rapporti anche con i collaboratori. Vi chiediamo cinque minuti del vostro tempo per rispondere al questionario, autonomo, elaborato dalla Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana per raccogliere da chi ha vissuto il "lavoro agile" opportunità e problemi di questo strumento». Lo scrive la presidente della Cpo Fnsi, Mimma Caligaris, nella lettera con cui invita i giornalisti e le giornaliste italiane a partecipare all'indagine online disponibile a questo link.



Per rispondere c'è tempo fino a giovedì 10 settembre. I risultati del questionario, di rapida compilazione, saranno consegnati al sindacato e alla Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, molto impegnata su questo tema con un qualificato dibattito.