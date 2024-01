La Prefettura di Cagliari (Foto: interno.gov.it)

29 Gen 2024

Legge bavaglio, il 31 gennaio e il primo febbraio eventi a Sassari e Cagliari

In programma due corsi di formazione cui parteciperà tra gli altri Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. Nel capoluogo sardo il seminario sarà preceduto da un flash mob davanti alla Prefettura.

Si svolgeranno il 31 gennaio a Sassari e il primo febbraio 2024 a Cagliari due corsi promossi dall’Associazione della stampa sarda sul tema “Le leggi bavaglio minano la liberà di stampa: la riforma Cartabia, la proposta di legge Balboni sulla diffamazione che prevede ammende smisurate per i giornalisti, la stretta di Nordio sulle intercettazioni, e, da ultimo, l’approvazione da parte della Camera dei deputati di una modifica al codice di procedura penale che vieta la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, fino al termine dell’udienza preliminare, attualmente all’esame del Senato”.



L’appuntamento di Sassari si svolgerà nella sala conferenze della Nuova Sardegna, Zona Industriale Predda Niedda, strada 31, a partire dalle 10:30 del 31 gennaio, mentre l’evento di Cagliari, il primo febbraio, sarà più articolato: alle 9:45 i giornalisti si troveranno davanti alla Prefettura per un flash mob di protesta contro le leggi bavaglio. L’iniziativa è dell’Associazione della Stampa sarda, con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Una delegazione di cronisti sarà poi ricevuta dal prefetto di Cagliari, cui verrà consegnato l’appello rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché non firmi le leggi bavaglio. Successivamente nella sede dell’Associazione, in via Barone Rossi 29, alle 11 inizierà il corso di formazione.



I relatori dei due corsi saranno Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Simonetta Selloni, presidente dell’Associazione della stampa sarda, e Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Ognuno dei due seminari garantirà ai partecipanti che si iscriveranno sulla piattaforma dedicata alla formazione dei giornalisti sei crediti formativi deontologici.