Studi di Prato Tv (Foto: streaming da tvprato.it)

29 Set 2023

Licenziamento del direttore Gianni Rossi, Assostampa Toscana convoca l'editore di Tv Prato

In seguito al licenziamento del direttore Gianni Rossi da parte di Tv Prato, controllata dalla Diocesi pratese, l'Associazione Stampa Toscana, dopo aver dato disponibilità ad un tavolo sindacale per poter valutare la situazione nell'auspicio di individuare una soluzione condivisa nell'interesse delle parti, ha convocato l'editore per lunedì 2 ottobre 2023. Lo rende noto il sindacato regionale.