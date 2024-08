Giornalisti al lavoro (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

23 Ago 2024

Liste di 'giornalisti sionisti', Fnsi: «No a qualunque tentativo di imbavagliare l'informazione»

Come già nel caso di chef Rubio, il sindacato rigetta ogni iniziativa volta ad «aizzare l'opinione pubblica contro i cronisti: non sono nemici da colpire - rileva - si limitano a riportare le notizie, che possono piacere o non piacere».

«Come già nel caso di chef Rubio, che a inizio agosto aveva puntato il dito contro i giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa italiana rigetta ogni tentativo di aizzare l'opinione pubblica contro chi fa informazione. I giornalisti non sono nemici da colpire: si limitano a riportare le notizie, che possono piacere o non piacere». Così la Fnsi in merito alla lista di cosiddetti 'Sionisti presenti nel sistema mass-mediatico e culturale italiano' pubblicata sul sito web nuovopci.it giovedì 22 agosto 2024.



«È l'estate dei complotti, da destra e da sinistra. Speriamo che, passato il caldo, si possa parlare di informazione in maniera più seria. Nel frattempo - conclude il sindacato - la Fnsi resta ferma nel condannare ogni tentativo di imbavagliare l'informazione, da qualunque parte venga».