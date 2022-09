Francesca Mannocchi con Valerio Cataldi alla serata inaugurale di #MakeNews (Foto: @CartaDiRoma)

31 Ago 2022

'#MakeNews, nel cuore dell'informazione', una rassegna per riflettere sul presente e sul futuro

Quattro incontri, fino al 21 settembre, durante i quali giornalisti e personalità del mondo della cultura toscana approfondiranno le crisi del nostro tempo: questo il progetto realizzato, tra Firenze e Scandicci, in collaborazione, fra gli altri, con l'associazione Carta di Roma.

Aprire uno spazio di riflessione sulle "multicrisi" che caratterizzano il tempo che stiamo vivendo, dall'emergenza climatica alla pandemia globale non ancora sconfitta, fino alla tragica guerra in Ucraina, che ha colpito i giovani e la loro idea di futuro. È quello che si propone di fare '#MakeNews, nel cuore dell'informazione', la rassegna tra Firenze e Scandicci aperta il 30 agosto che proseguirà con nuovi eventi il 6, 13 e 21 settembre.



«Attraverso #MakeNews – spiegano gli organizzatori – cerchiamo di rispondere all'esigenza di una riflessione collettiva più profonda di quella offerta dalla rete e vogliamo farlo puntando sull'informazione libera, senza censure e senza mistificazioni della realtà. Vogliamo farlo attraverso quattro serate, quattro incontri, dove giornalisti di altissimo livello dialogheranno con personalità del mondo della cultura toscana, in un sodalizio tra chi è chiamato a raccontare questo tempo fragile. Per fare i conti con le distorsioni con cui queste crisi sono trattate, dobbiamo cercare le domande giuste, tentare risposte e offrire strumenti di lettura per districarsi nell'era dell'informazione in tempo reale in cui siamo immersi».



Protagonista del primo di questi eventi – che si è tenuto martedì 30 agosto 2022 – la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, esperta di migrazioni e conflitti, che in questi mesi è stata in prima linea per raccontare l'invasione russa dell'Ucraina. Con lei, fra gli altri, Valerio Cataldi, presidente dell'associazione Carta di Roma e l'attrice Daniela Morozzi.



La rassegna è promossa da Lo Stanzone delle Apparizioni, associazione Carta di Roma e UltraVox Firenze in collaborazione con Cesvot, Cospe e Sheep Italia, con il patrocinio di Fnsi e Ordine dei giornalisti.



I prossimi appuntamenti in programma sono martedì 6 settembre e martedì 13 settembre 2022, alle 19, al Parco delle Cascine di Firenze, e mercoledì 21 settembre, alle 21 all'Auditorium Centro Rogers di Scandicci.



Il programma completo della manifestazione è disponibile a questo link.