Le targhe in ricordo di Giacomo Matteotti a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Giu 2024

Matteotti, il 10 giugno a Roma le commemorazioni per il centenario dell'assassinio

Alla cerimonia, che si terrà in Lungotevere Arnaldo da Brescia, presso la stele monumentale che ricorda il sacrificio del martire antifascista, parteciperà anche la Fnsi con una delegazione.

Lunedì 10 giugno 2024, nel centesimo anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, a partire dalle 11 si terrà la tradizionale cerimonia commemorativa in Lungotevere Arnaldo da Brescia, presso la stele monumentale che ricorda il sacrificio del martire antifascista. Parteciperanno la Fondazione Giacomo Matteotti e il Circolo Culturale Saragat-Matteotti di Roma, con l'autorevole sostegno del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte, con la presenza dei più alti rappresentanti delle istituzioni e la vasta, partecipe adesione nel mondo del lavoro, della cultura e della scuola. La Federazione nazionale della Stampa italiana sarà presente con una delegazione.



La cerimonia avrà inizio con l'inno di Mameli, dopo la deposizione della corona del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si darà quindi lettura dei patrocini ricevuti e dei messaggi istituzionali pervenuti, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali.



Prenderanno quindi la parola, come ogni anno, i rappresentanti delle fondazioni, dei circoli e delle associazioni che hanno aderito alla commemorazione, insieme a tutte le cittadine e cittadini che vorranno portare la loro espressione di partecipazione.