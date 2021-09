La home page di euromediagroup.org/mdm

02 Set 2021

Media for Democracy Monitor, l'8 settembre presentazione online della ricerca su giornalismo e democrazia

Il webinar, in inglese, valido anche ai fini della formazione professionale per i giornalisti, si focalizzerà, fra l'altro, su diseguaglianze di genere, strategie di contrasto alla disinformazione e sicurezza dei professionisti dell'informazione nei 18 Paesi che hanno partecipato allo studio.

Mercoledì 8 settembre 2021, dalle 16 alle 19, alla vigilia del convegno annuale, la Società Italiana di Scienza Politica ospiterà, nella forma di una pre-conference, un webinar di presentazione dei risultati della ricerca internazionale su giornalismo e democrazia 'Media for Democracy Monitor'.



L'incontro, valido ai fini della formazione professionale continua per i giornalisti, si focalizzerà sullo stato dell'arte nei 18 Paesi che hanno partecipato alla ricerca per quanto riguarda le diseguaglianze di genere nel giornalismo, le strategie di contrasto alla disinformazione e la sicurezza dei professionisti dell'informazione.



Fra i relatori: Claudia Padovani e Alice Baroni dell'Università di Padova, Christian Ruggiero dell'Università La Sapienza di Roma, Alice Fubini e Marinella Belluati dell'Università di Torino.



Il webinar sarà in lingua inglese. Per partecipare, è necessario registrarsi al form indicato nel programma allegato di seguito. È anche possibile iscriversi tramite la piattaforma Sigef.



PER APPROFONDIRE