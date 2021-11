Mediaset riorganizza le news, l'azienda: «Nessuna chiusura» (Foto: Ansa)

15 Nov 2021

Mediaset riorganizza le news, l'azienda: «Nessuna chiusura»

Fonti di Cologno Monzese smentiscono le indiscrezioni e precisano come ad essere rinnovato sarà il modello lavorativo, senza soppressione di testate, che conserveranno direzioni e linee editoriali autonome, e «senza mandare a casa i lavoratori». L'area dell'informazione resta sotto la guida di Andrea Pucci.

Mediaset riorganizza le news, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e in particolare delle line: nessuna chiusura in vista per Tg4 e Studio Aperto, mentre l'agenzia News Mediaset 'confluisce' sotto la testata multimediale TgCom e quindi cambia nome. Tutta l'area dell'informazione resta sotto la guida di Andrea Pucci. È il quadro delineato da fonti di Cologno Monzese, che smentiscono le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e precisano come ad essere rinnovato sarà il modello lavorativo, senza soppressione di testate che conserveranno direzioni e linee editoriali autonome.



Cambiamenti che saranno realizzati – si sottolinea – senza licenziare nessuno: in base a un accordo raggiunto con i sindacati, nei prossimi tre anni ci saranno 45 uscite incentivate su base volontaria e 15 nuove assunzioni. Un progetto che rientra nell'impegno di ottimizzazione e di efficientamento dei costi – abbattuti dell'8% rispetto al 2019 – portato avanti dall'azienda «senza mandare a casa i lavoratori». E non c'entrano gli ascolti, che anzi vengono ritenuti soddisfacenti, tornati ai livelli pre-pandemia. (Ansa)