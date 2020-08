Internazionale | 03 Ago 2020 CONDIVIDI:

Messico, ancora un giornalista assassinato. È il quarto del 2020

Pablo Morrugares pubblicava il sito PM Noticias, specializzato nel seguire la criminalità e le indagini della polizia. Ucciso anche il poliziotto che gli faceva da scorta. Sono stati freddati con decine di colpi di arma da fuoco in un bar di Iguala, nello Stato meridionale di Guerrero.

Un giornalista messicano e il poliziotto che gli faceva da scorta sono stati assassinati con decine di colpi d'arma da fuoco nello Stato meridionale di Guerrero. Lo hanno reso noto la polizia ed attivisti per i diritti umani. Secondo un calcolo della Afp, si tratta del quarto giornalista ucciso in Messico nel 2020.



Pablo Morrugares pubblicava il sito PM Noticias, specializzato nel seguire la criminalità e le indagini della polizia. Lui e l'uomo di scorta si trovavano in un bar-ristorante di Iguala, quando uomini armati hanno fatto irruzione, crivellandoli di colpi. Morrugares aveva ottenuto la scorta dopo che lui e sua moglie erano sfuggiti ad un attentato nel 2016. Il suo ultimo articolo riguardava una guerra tra gang criminali, hanno scritto media locali.



La commissione diritti umani dello Stato di Guerrero, un organismo governativo autonomo, ha duramente condannato l'omicidio e chiesto un'immediata inchiesta per individuare i killer. Secondo Reporter senza Frontiere, 10 giornalisti sono stati uccisi in Messico nel 2019, ed oltre 100 dal 2000. In pochissimi casi sono stati condannati gli assassini. (Ansa-Afp)