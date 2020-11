Cdr | 09 Nov 2020 CONDIVIDI:

Metro, il Cdr: «A Milano non sarà distribuito martedì e mercoledì. Scelta che impoverisce il quotidiano»

Dopo l'edizione di Torino, già ridotta a due numeri settimanali prima della seconda ondata di epidemia, ora anche il capoluogo lombardo «viene sacrificato, proprio nel momento in cui il ruolo di servizio pubblico di un mezzo di informazione diventa cruciale», rilevano i giornalisti.

La prima pagina di Metro (edizione di Milano) di lunedì 9 novembre 2020

«Dopo la decisione dell'azienda di licenziare, per la prima volta nella storia di Metro, una collega, scelta sciagurata che ha già spinto la redazione ad un giorno di sciopero, ora l'azienda comunica che causa Covid il giornale a Milano non verrà distribuito martedì e mercoledì». È quanto denuncia il Comitato di redazione del quotidiano free press, in un comunicato pubblicato anche sul sito web del giornale.



«Dopo l'edizione di Torino, già ridotta a due numeri settimanali, prima della seconda ondata di epidemia, ora – spiega il Cdr – anche Milano viene sacrificata, proprio nel momento in cui il ruolo di servizio pubblico di un mezzo di informazione diventa cruciale e al contrario dovrebbe essere difeso e salvaguardato nell'interesse dei lettori. Il Cdr si dichiara totalmente contrario ad una scelta che non fa che impoverire ancora più il quotidiano Metro».