La Casa dei Cavalieri di Rodi (Foto: Mattes via Wikimedia Commons)

16 Nov 2023

'Migrazioni, economia, conflitti e crisi dei diritti umanitari': il 15 dicembre seminario a Roma

Appuntamento dalle 9 alle 14 al foro di Augusto (Casa dei Cavalieri di Rodi). Ai partecipanti 5 crediti. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it.

'Migrazioni, economia, conflitti e crisi dei diritti umanitari. Sfide e prospettive della diplomazia'. Questo il titolo del corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, in programma venerdì 15 dicembre 2023 alla Casa dei Cavalieri di Rodi al foro di Augusto (piazza del Grillo 1 a Roma).



Il corso vuole proporre una riflessione su tematiche che pongono interrogativi cruciali sul ruolo dei Paesi, delle organizzazioni internazionali e dei singoli individui nell'affrontare questioni globali quali, appunto, migrazioni, economica, conflitti.



Fra i relatori previsti: Paola Barretta, coordinatrice di Carta di Roma; Stefano Polli, vicedirettore dell'agenzia Ansa; Maria Latella, giornalista a SkyTg24 e Radio24; Fulco Lanchester, costituzionalista dell'Università La Sapienza Roma; Marianna Balfour, giornalista esperta in affari pubblici diplomatici; Giampaolo Cantini, ambasciatore. Saluti: Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. Modera: Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana.



L’appuntamento è dalle 9 alle 14. Ai partecipanti andranno cinque crediti formativi. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it.