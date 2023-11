La locandina del Festival del giornalismo Glocal

07 Nov 2023

Varese, torna il Festival del giornalismo Glocal. Il 10 novembre incontro sull'intelligenza artificiale

Tra i relatori la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il sottosegretario all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini e il presidente del Cnog Carlo Bartoli. Ai giornalisti partecipanti cinque crediti formativi.

È in corso dal 2 novembre 2023 a Varese la dodicesima edizione del festival Glocal. La rassegna si divide in Festival del territorio, Festival del Giornalismo e Festival del documentario.



La manifestazione dedicata al giornalismo si svolgerà dal 9 al 12 novembre: nel corso dei quattro giorni sono in programma 35 incontri con il contributo di oltre 120 relatori. Tra i panel in programma verranno sviluppati i temi più attuali, dalla crisi climatica al cambiamento del giornalismo d'inchiesta.



Particolare attenzione verrà rivolta anche all'intelligenza artificiale: venerdì 10 novembre dalle 14:30 alle 17:30 nella Sala Campiotti (piazza Montegrappa 5) sarà possibile seguire l'incontro "La rivoluzione artificiale - Regole e principi del giornalismo nell'AI". I relatori dell'incontro, che darà diritto a cinque crediti formativi ai giornalisti che parteciperanno previa iscrizione sul portale della formazione loro dedicato, saranno la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il sottosegretario all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini, il presidente del Cnog Carlo Bartoli, il capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo Brando Benifei, il sociologo Derrick de Kerckhove, Antonello Giacomelli (Agcom), Elena Golino (ordine dei giornalisti) e Danilo De Biasio (Fondazione dei diritti umani).



PER APPROFONDIRE

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito web del Festival Glocal.