06 Nov 2023

'Raccontare la cooperazione internazionale', il 10 novembre corso di formazione a Roma

Appuntamento dalle 9.30 alle 13.30 nella sede di Engim Internazionale (via degli Etruschi, 7). Ai partecipanti 4 crediti. Iscrizioni sulla piattaforma formazionegiornalisti.it entro l'8 novembre.

'Raccontare la cooperazione internazionale'. Questo il titolo del corso di formazione per giornalisti promosso da Ucsi Lazio, con il patrocinio della Fnsi e in collaborazione, fra gli altri, con Plan Italia Onlus, Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo e Focsiv – Volontari nel mondo, in programma venerdì 10 novembre 2023, dalle 9.30 alle 13.30, nella sede di Engim Internazionale, in via degli Etruschi, 7 a Roma.



Scopo del corso: rilanciare la cultura, il valore e lo strumento della cooperazione internazionale per uno sviluppo sostenibile, volgendo l'attenzione, in particolare, verso i cittadini, gli studenti, i docenti, i giovani, i politici e, non ultimi, ai cronisti.



«Oggi – anticipano gli organizzatori – la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo sono minacciate dalla narrativa sovranista, dai riemergenti nazionalismi, dai muri e dai conflitti. Le organizzazioni non governative sono aggredite su diversi fronti. Vi è la necessità di favorire la conoscenza sul ruolo e il lavoro della cooperazione internazionale, anche attraverso una formazione specifica e approfondita, grazie al contributo di esperti e di inviati, rivolta ai giornalisti e alle giornaliste. La condivisione di dati, analisi, storie ed esperienze può contribuire ad accrescere la conoscenza sul settore da parte dei media e degli operatori della comunicazione nel trattare certe tematiche, tali da contribuire indirettamente a costruire un'opinione pubblica più informata e consapevole».



Fra i relatori previsti: Francesco Farnesi, direttore Engim Internazionale; Vittorio di Trapani, presidente Fnsi; Guido D'Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio; Maurizio Di Schino, presidente Unione Cattolica Stampa Italiana del Lazio; Andrea Stocchiero, policy Focsiv; Giulia Bianchini, program manager Plan International Italia; Antonio Soviero, giornalista TV2000; Anna Meli, vice presidente di Carta di Roma; Marina Lalovic, giornalista Rai News24 e Rai Radio3; Marco Palombi, fotoreporter de La Repubblica e de La Stampa; Nico Piro, giornalista inviato del Tg3; Vincenzo Giardina, coordinatore del notiziario internazionale dell'agenzia di stampa Dire.



Ai partecipanti quattro crediti formativi. Iscrizioni aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino a mercoledì 8 novembre. Tutti i dettagli su focsiv.it.