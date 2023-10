Intelligenza artificiale e giornalismo, seminario a Firenze (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

19 Ott 2023

'Dai numeri all'intelligenza artificiale. La nuova sfida del giornalismo': l'8 novembre seminario a Firenze

Il corso, che si svolgerà nell'Aula Magna dell'Ateneo della città toscana, è organizzato dall'Ast assieme ad UniFi. La partecipazione darà diritto ai giornalisti a sette crediti formativi, di cui due deontologici.

È in programma per mercoledì 8 novembre 2023 nell'Aula Magna dell'Università di Firenze (piazza San Marco) il corso di formazione "Il mondo dei dati. Dai numeri all'intelligenza artificiale. La nuova sfida del giornalismo", organizzato dall'Associazione Stampa Toscana insieme all'Ateneo toscano grazie alla sensibilità della rettrice, Alessandra Petrucci.



La partecipazione al seminario, che si svolgerà dalle 9 alle 14, darà diritto a sette crediti formativi, di cui due deontologici, ai giornalisti che si iscriveranno attraverso la piattaforma della formazione a loro dedicata.



Moderatore del seminario sarà il presidente di Assostampa, Sandro Bennucci. Dopo il saluto della rettrice Petrucci, saranno le docenti Silvia Bacci, Elena Pirani e Donatella Merlini - del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni ("G.Parenti") dISIA - a guidare la platea in quel sistema decisionale, in base al quale si ottiene un risultato sulla scorta degli input (dati) che alimentano l'algoritmo.



Quindi a portare la testimonianza diretta della trasformazione che, ormai da anni, è in corso nelle redazioni sarà Marco Pratellesi, apprezzato esperto della materia (è vicedirettore di Oggi, docente di giornalismo e Intelligenza artificiale alla Lumsa di Roma, vicepresidente Asc27, start up IA applicata al giornalismo).



Chiuderà gli interventi Paola Fichera, giornalista e sindacalista, componente della giunta esecutiva della Fnsi, che parlerà delle sfide e delle prospettive professionali che le redazioni hanno già cominciato ad affrontare.