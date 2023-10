La locandina del seminario

17 Ott 2023

'La ginnastica e chi la racconta': il 24 ottobre a Roma il seminario organizzato da Fgi e Ussi

In apertura del convegno, che si svolgerà al Salone d'Onore del Coni e darà diritto a sette crediti deontologici, ci saranno, tra gli altri, i saluti del presidente della Fnsi Vittorio di Trapani.

Martedì 24 ottobre 2023, presso il Salone d’Onore del Coni (Largo Lauro de Bosis 15, Roma), si svolgerà il seminario seminario “La Ginnastica e chi la racconta – Alto agonismo e minori: la deontologia e il filo sottile della narrazione dello sport”, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia e dall’Ussi (Unione stampa sportiva italiana)



Durante il corso verranno analizzati i linguaggi e i progetti di comunicazione di un ambiente in continua evoluzione mediatica – dai social alle produzioni streaming – sul filo sempre più sottile del rispetto dei diritti d’immagine e della deontologia.



Nel corso del convegno, che si svolgerà dalle 9:30 alle 14:30 e che sarà moderato dal giornalista Rai Andrea Fusco – si alterneranno Valerio Piccioni (giornalista de La Gazzetta dello Sport), Dario Ricci (giornalista di Radio 24), Luca Stacul (direttore di Eurosport e Warner Bros Discovery), Simone Ferraro (fotogiornalista esperto di sport olimpici), Mara Cinquepalmi (giornalista professionista e collaboratrice di Atlante), Franco Elisei (presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche), David Ciaralli (responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne della Fgi), Roberto Ghiretti (ceo di Sg Plus) e Marta Pagnini (ex atleta della nazionale di Ginnastica Ritmica).



In apertura di convegno ci saranno gli interventi istituzionali del numero uno della Ginnastica italiana, cav. Gherardo Tecchi, del presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola, del presidente della Fnsi Vittorio di Trapani, del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, del direttore di Rai Sport Jacopo Volpi e della vice presidente del Safeguarding Office Fgi Novella Calligaris.



È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a sette crediti deontologici, attraverso la piattaforma della formazione dei giornalisti.