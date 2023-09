La locandina della presentazione

27 Set 2023

Osservatorio indipendente sui media contro la violenza nel linguaggio sulle donne: il 26 ottobre la presentazione a Roma

La partecipazione darà diritto a sette crediti formativi. L’appuntamento è per le 9 presso l’Aula Magna dell’Edificio Marco Polo alla Sapienza (viale dello Scalo di San Lorenzo 92, Roma).

Sarà presentato giovedì 26 ottobre 2023 dalle 9 alle 14, presso l’Aula Magna dell’Edificio Marco Polo alla Sapienza (viale dello Scalo di San Lorenzo 92, Roma), l'Osservatorio indipendente sui media contro la violenza nel linguaggio sulle donne.



La nascita dell’Osservatorio è frutto di un percorso lungo, impegnativo, che ha visto la Cpo della Federazione nazionale della stampa italianai insieme alla Cpo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, alla Cpo di Usigrai e all'associazione Giulia Giornaliste camminare insieme fino all’accordo sottoscritto con l'Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione). Si tratta di un risultato considerato fondamentale per una narrazione corretta della violenza di genere, secondo quanto scritto nel Manifesto di Venezia e nell'articolo 5 bis del Codice unico deontologico.



L’evento del 26 ottobre darà diritto a sette crediti formativi ai giornalisti che parteciperanno: i panel in cui sarà articolato il corso si svilupperanno con i contributi della professoressa Anna Maria Giannini, delegata della Rettrice alle Pari Opportunità, Sapienza Università di Roma; Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio; Vittorio Di Trapani, presidente Federazione nazionale Stampa italiana; Paola Spadari, segretaria nazionale Ordine dei giornalisti; professor Fiorenzo Laghi, direttore del Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione; professoressa Flaminia Saccà, presidente Osservatorio, Sapienza Università di Roma; Silvia Garambois, presidente GiULia, Cabina di regia Osservatorio; professor Alberto Marinelli, direttore Dipartimento Coris, Sapienza Università di Roma; Mara Pedrabissi, presidente Commissione Pari Opportunità Fnsi; Elisabetta Cosci, coordinatrice Commissione Pari Opportunità Ordine dei giornalisti; Roberta Balzotti, coordinatrice Commissione Pari Opportunità Usigrai; Alessandra Mancuso, commissione Pari Opportunità Fnsi; professoressa Antonella Polimeni, magnifica rettrice Sapienza Università di Roma; professoressa Fabrizia Giuliani, Sapienza Università di Roma; Mimma Caligaris, rappresentante italiana Gender Council Ifj; dottor Luca Massidda, Università degli Studi della Tuscia; dottoressa Rosalba Belmonte, Università degli Studi della Tuscia; Pasquale Quaranta, “Diversity editor” - La Stampa; Mara Cinquepalmi – GiULia Sport.



Per partecipare è necessario iscriversi al corso attraverso il portale della formazione dei giornalisti.



PER APPROFONDIRE

Allegato di seguito il programma completo del corso di formazione.