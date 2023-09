La locandina della Summer School di giornalismo investigativo di Casal di Principe

26 Set 2023

Ucsi, dal 29 settembre torna la Summer School di Giornalismo Investigativo di Casal di Principe

Gli incontri di formazione si svolgeranno fino al 1° ottobre 2023 al Real Sito di Carditello.

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre 2023 inizierà la “Summer School Ucsi” della Scuola di Giornalismo investigativo nazionale di Casal di Principe al Real Sito di Carditello, che si svolgerà fino alla mattina di domenica 1° ottobre.



Il tema della settima edizione della rassegna è “Le rivoluzioni che non ti aspetti” in occasione dei 25 anni di Agrorinasce-Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, che dal 1998 si occupa di rivalorizzare i beni confiscati alla camorra e diffondere la cultura della legalità in uno dei territori un tempo più difficili d’Italia.



Come obiettivo la Summer School si pone quello di ricordare che, oltre alle strade macchiate di sangue e ai romanzi criminali, c’è la cronaca del bene e del riscatto, come ha direttamente dimostrato la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, lo scorso 21 settembre, a Casal di Principe.



Anche quest'anno, come da tradizione, sarà consegnato il Premio di giornalismo investigativo: ad aggiudicarsi l'edizione 2023 è il giornalista rai Fabrizio Feo che vince la Targa Summer School Ucsi dedicata a Giancarlo Siani per il giornalismo investigativo in Italia.



Dieci giovani giornalisti fino a 38 anni o disoccupati o in cassa integrazione saranno ospitati con dieci borse ospitalità (vitto e alloggio) a Casapesenna, nell'Ostello della Gioventù realizzato in un bene confiscato alla camorra ed in particolare ad Alfredo Zara.



La Summer School è anche accreditata per la formazione giornalistica sulla piattaforma dell’Ordine per ognuno dei suoi seminari. La Scuola di giornalismo investigativo è promossa da Ucsi Caserta (d’intesa con Ucsi Campania e Ucsi nazionale) e Agrorinasce e la partnership dell’Ordine dei giornalisti della Campania e nazionale. La scuola è patrocinata dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dal Sindacato unitario giornalisti campani, insieme con i dipartimenti di Scienze politiche delle Facoltà di Scienze politiche e Giurisprudenza, la Fisc, la Federazione dei settimanali cattolici e la diocesi di Aversa.



