La locandina del corso

26 Set 2023

"Rewriting the story: donne, media, politica": il 10 ottobre corso in Fnsi

Ad aprire l'incontro, che si svolgerà nella sala "Walter Tobagi", i saluti della segretaria generale Alessandra Costante, del presidente Vittorio di Trapani e del presidente dell'Odg del Lazio Guido D’Ubaldo. La partecipazione darà diritto a sette crediti deontologici.

Si svolgerà martedì 10 ottobre 2023 dalle 9:30 alle 14, presso la sala Walter Tobagi della sede della Fnsi (Corso Vittorio Emanuele II 349, Roma), il corso di formazione "Rewriting the story: donne, media, politica. Superare stereotipi di genere e sotto rappresentazione delle donne in vista delle elezioni europee 2024".



Il seminario è organizzato dalla Fnsi in collaborazione con il ForMedia, nell’ambito del progetto “Rewriting the story: media, gender and politics” della Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj), e si propone di valutare come l’informazione rappresenta le donne con ruoli di rappresentanza nelle istituzioni politiche italiane ed europee.



Il progetto, cui aderisce la Fnsi e che vede la partecipazione dell’Università di Padova, è finanziato dall’Unione Europea in vista delle elezioni legislative della primavera 2024 con l'obiettivo di creare consapevolezza sugli stereotipi e pregiudizi di genere presenti nel racconto della politica che fanno i media al fine di superarli.



Ad aprire l'incontro saranno i saluti della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante, del presidente Fnsi Vittorio di Trapani e del presidente dell'Odg del Lazio Guido D’Ubaldo, mentre le relazioni saranno le seguenti:



"Perché è necessario 'riscrivere la storia': rappresentazione, linguaggio, deontologia (Manifesto di Venezia)", a cura di Mimma Caligaris (componente Giunta Esecutiva Fnsi- Gender Council Ifj (International federation of journalists);



"Ripensare la narrazione politica: la sfida europea per l’eguaglianza di genere", a cura di Claudia Padovani (prof.ssa Scienze politiche e relazioni internazionali presso l'Università di Padova);



"A che punto siamo: presenza delle donne nelle istituzioni italiane ed europee e quadro normativo", di Alessandra Mancuso (Consigliera nazionale Fnsi- caporedattrice speciali TG1 Rai) e Mimma Caligaris;



"Stereotipi di genere palesi e sottili nel giornalismo politico: esercizi interattivi", a cura di Lucia Gloria Vazquez Rodriguez (Lecturer in the MA Digital Media: Production at University College Londra);



"Dall’invisibilità alla leadership femminile: parole e immagini per superare pregiudizi e rafforzare i ruoli di genere in politica", di Mimma Caligaris e Alessandra Mancuso.



A coordinare il dibattito sarà la presidente della Cpo Fnsi Mara Pedrabissi.



È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a sette crediti deontologici, attraverso la piattaforma della formazione dei giornalisti.