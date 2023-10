La sede della Pontificia Università della Santa Croce (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Ott 2023

Religioni e media: il 25 ottobre a Roma giornata di studio alla Pontificia Università della Santa Croce

In apertura dell'incontro ci saranno, tra gli altri, i saluti della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.

L’informazione e la religione: incontro fra tematiche terrene e spirituali, che esige una lettura più profonda rispetto alla semplice narrazione dei fatti. Un ambito, anche professionale, uscito dalla nicchia per divenire una specificità nel mutevole panorama informativo. Da un lato il diritto di cronaca e di critica nel rispetto dell’etica e della deontologia. Dall’altro il diritto di ogni tradizione religiosa di comunicare e di predicare in dialogo con il mondo e con le altre fedi. Religioni e Media è il tema della giornata di studio in programma a Roma il 25 ottobre 2023, promossa dall’Associazione Iscom e dalla Pontificia Università della Santa Croce, con il Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”, per riflettere sulla presenza delle diverse tradizioni (Ebraismo, Islam, Cristianesimo, Induismo) nel mondo della informazione, in un contesto culturale e politico sempre più dinamico.



L'incontro si svolgerà dalle 9:30 alle 13:30 presso l'Aula Magna "Giovanni Paolo II" della Pontificia Università della Santa Croce (Piazza Sant'Apollinaire 49, Roma) e darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si iscriveranno tramite la piattaforma della formazione a loro dedicata.



La discussione, che sarà moderata da Antonino Piccione (Iscom) e Rossella Miranda (Centro Studi su Medio Oriente e Mediterraneo), sarà preceduta dai saluti di apertura di Marta Brancatisano (Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”), del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (la cui presenza è ancora in attesa di conferma) e della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante. I relatori saranno Ariel Di Porto (Comunità Ebraica di Roma), Abdellah Redouane (Centro Islamico Culturale d'Italia), Svamini Hamsananda Ghiri (Unione Induista Italiana), Claudia Caneva (Pontificia Università Lateranense), Davide Jona Falco (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Zouhir Louassini (Rai News), Svamini Hamsananda Ghiri (Unione Induista Italiana), Paolo Cavana (Università Lumsa), Marco Di Porto (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Cenap Aydin (Istituto Tevere), Luca Manzi (Università Cattolica di Milano), Sergio Perugini (Conferenza Episcopale Italiana), Roberto Revello (Università dell'Insubria), Roberto Della Rocca (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Ahmad Ejaz (Centro Islamico Culturale d'Italia), Ghita Micieli de Biase (Unione Induista Italiana) e Fabio Bolzetta (Associazione WebCattolici Italiani).



