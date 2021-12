La rivista 'In corso d'Opera' (Foto: @TgrRaiLombardia)

30 Nov 2021

Milano, attestato di benemerenza alla rivista 'In corso d'Opera'. Fnsi e Alg in visita ai 'redattori diversamente liberi'

Il Comune di Milano ha deciso di premiare, nell'ambito dei riconoscimenti dell'Ambrogino d'oro 2021, i detenuti del carcere di Opera impegnati nella realizzazione del progetto editoriale nato nel 2013. Giulietti: «Valorizzare iniziative come questa perché portano le persone a condividere percorsi di recupero».

Il Comune di Milano ha deciso di premiare, nell'ambito dei riconoscimenti dell'Ambrogino d'oro 2021, i detenuti del carcere di Opera impegnati nella realizzazione del progetto editoriale “In corso d’Opera”, periodico nato nel 2013.



Alla vigilia della consegna dell'attestato di benemerenza, prevista per il 7 dicembre, una delegazione del sindacato dei giornalisti si è recato nella casa circondariale per incontrare i redattori di “In corso d’Opera” e «dare loro una specie di diploma "redattori diversamente liberi" e farli sentire parte di coloro che si battono ogni giorno per realizzare l'articolo 21 della Costituzione», ha spiegato il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



Con lui il collega Renzo Magosso, direttore responsabile del trimestrale e il presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, Paolo Perucchini. Ad accoglierli il direttore della casa di reclusione di Milano-Opera, Silvio Di Gregorio.



«Occorre valorizzare iniziative come questa perché portano le persone a condividere percorsi di recupero», ha anche rilevato il presidente Giulietti.



«Quelli che sono usciti, anche dopo 10 o 20 anni di prigione, e hanno fatto con noi questa esperienza di giornalismo fanno un'altra cosa e sono felici di non delinquere più», ha osservato Magosso.