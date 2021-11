La giornalista Patrizia Centi (Foto: assostampa.org)

26 Nov 2021

Assostampa Toscana, Patrizia Centi nuova vicepresidente dopo le dimissioni di Stefano Fabbri

Nuovo tesoriere Paolo Pellegrini, che era nel collegio dei revisori dei conti. Al suo posto come revisora subentra Susanna Bonfanti, che mantiene l'incarico di rappresentante dei colleghi lavoratori autonomi. Fabbri, eletto nel consiglio dell'Ordine regionale, resta consigliere nazionale della Fnsi.

«Il Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Toscana, convocato in seduta straordinaria dal presidente Sandro Bennucci, ha preso atto delle dimissioni da vicepresidente e dal direttivo di Stefano Fabbri, eletto nel consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, diventando incompatibile, per Statuto, con le cariche che stava ricoprendo». Lo rende noto il sindacato regionale.



«Il Direttivo – spiega l'Ast in una nota – ha accolto le dimissioni, ringraziando vivamente Fabbri per il grande contributo dato al sindacato. Quindi è stata eletta all'unanimità vicepresidente la collega Patrizia Centi, che ha ricoperto fino a questo momento la carica di tesoriera. Carica nella quale è stato eletto, sempre all'unanimità, il collega Paolo Pellegrini che era nel collegio dei revisori dei conti. Al posto di Pellegrini come revisore è subentrata la collega Susanna Bonfanti, che mantiene comunque l'incarico di rappresentante dei colleghi del lavoro autonomo».



A Patrizia Centi, a Paolo Pellegrini e a Susanna Bonfanti «i più vivi complimenti dell'Ast. A Fabbri, che resta consigliere nazionale della Fnsi, va il ringraziamento per il contributo dato finora al sindacato con gli auguri per il nuovo incarico», conclude l'Assostampa.