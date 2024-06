Il sindaco di Milano, Beppe Sala (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Giu 2024

Milano, la giunta comunale fa causa a Gianni Barbacetto. I Cdr del Fatto: «Precedente inquietante»

«Impiegare risorse pubbliche nel tentativo di punire un cronista, nemmeno per i suoi articoli ma per alcune domande che legittimamente si è posto sui social, è inaccettabile», rilevano i rappresentanti sindacali, che esprimono «solidarietà al collega e sdegno per la decisione».

«La decisione della giunta comunale di Milano guidata dal Sindaco Beppe Sala di fare causa al nostro giornalista Gianni Barbacetto è un precedente inquietante e pericoloso. Non è solo un atto intimidatorio nei confronti di un collega: apre un capitolo gravissimo che dovrebbe spaventare tutti i giornalisti italiani». Lo affermano, in una nota pubblicata anche online giovedì 13 giugno 2024, i Cdr de Ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano.



«Impiegare risorse pubbliche nel tentativo di punire un cronista, nemmeno per i suoi articoli ma per alcune domande che legittimamente si è posto sui social, è inaccettabile», rilevano i Comitati di redazione de Ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano, che «esprimono solidarietà al collega e sdegno per la decisione del Sindaco e dei suoi assessori. Nessuna intimidazione né atteggiamento persecutorio - concludono - fermerà l'impegno dei giornalisti del Fatto e la loro libertà di porre e porsi domande sull'operato delle istituzioni».