La lettera di minacce pubblicata da Jesurum su Facebook (Foto: odg.it)

26 Feb 2024

Minacce antisemite al giornalista Stefano Jesurum, la solidarietà della Fnsi

È stato il collega stesso a denunciare sui social e alla polizia di aver ricevuto una lettera anonima con scritto, fra l'altro, 'attento o diventi una pietra d'inciampo'.

Lo scrittore e giornalista Stefano Jesurum ha ricevuto una lettera di minacce per cui ha presentato una denuncia alla polizia. È stato lui stesso a denunciarlo su Facebook postando, venerdì 23 febbraio 2024, una foto della lettera che lo ammonisce: "stai attento alle tue esternazioni se non vuoi anche tu diventare una pietra d'inciampo lì davanti al tuo portone".



«L'aria che tira. Per la prima volta in vita mia sono appena uscito da un commissariato di Ps dopo aver presentato una denuncia per minacce antisemite. Ogni commento è superfluo», ha scritto il giornalista, marito di Carla Biagi, figlia di Enzo.



Al collega la solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana, che condanna con forza il vergognoso attacco subito dal giornalista e intellettuale milanese.