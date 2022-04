La home page di mfrr.eu

05 Apr 2022

Missione italiana per il consorzio europeo Media Freedom Rapid Response. Il 6 aprile conferenza stampa in Fnsi

Incontro alle 17 nella sede del sindacato per fare il punto sull'esito degli incontri organizzati da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, in collaborazione con l'associazione Articolo21 e l'Ordine dei giornalisti, e dagli altri partner del progetto, fra cui Ecpmf, Ipi, Article 19 e Efj.

Riflettori internazionali accesi sulle minacce ai giornalisti e sulla legislazione in tema di diffamazione in Italia. Questi i temi al centro della missione del consorzio europeo MFRR - Media Freedom Rapid Response organizzata da OBCT – Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa in collaborazione con la Federazione nazionale della Stampa italiana, l'associazione Articolo21 e l'Ordine dei giornalisti.



Per illustrare i risultati dell'iniziativa, i rappresentati delle organizzazioni che compongono il consorzio promuovono una conferenza stampa mercoledì 6 aprile 2022, alle 17, nella sede della Fnsi (corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma).



La missione, al pari di altre già effettuate nei Paesi Bassi, in Montenegro, Serbia, Grecia, Spagna, rientra nelle attività di documentazione e advocacy del consorzio.



Media Freedom Rapid Response è un progetto, finanziato dalla Commissione Europea, di monitoraggio, ricerca e supporto pratico al giornalismo dei Paesi membri e candidati all'ingresso nella Ue. Del consorzio fanno parte Federazione europea dei giornalisti (EFJ), Article 19, Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF), International Press Institute (IPI), Free Press Unlimited (FPU), InfAI (Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig) e OBCT (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa).