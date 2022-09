Sandro Ruotolo (Foto: @sgcampania)

21 Set 2022

Napoli, minacce di morte a Sandro Ruotolo. La solidarietà del sindacato

Il giornalista, impegnato in campagna elettorale nel Vesuviano, è già costretto a vivere sotto scorta per le intimidazioni dei clan casalesi arrivate a seguito delle sue inchieste. "Farai la fine di tua sorella", gli hanno scritto sui social, facendo riferimento all'omicidio della cugina Silvia, vittima innocente della camorra.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprime «solidarietà al collega Sandro Ruotolo, attualmente impegnato in campagna elettorale nel difficile territorio del Vesuviano, per le minacce subite».



"Farai la fine di tua sorella", gli hanno scritto sui social, facendo riferimento evidentemente all'omicidio della cugina Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra.



«Sandro – ricorda il Sugc – è già costretto a vivere sotto scorta per le intimidazioni dei clan casalesi arrivate a seguito delle sue inchieste giornalistiche con le quali ha illuminato territori da sempre dominati e saccheggiati dai clan».