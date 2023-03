Il presidente del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Claudio Silvestri

30 Mar 2023

Napoli, nella provincia 17 giornalisti sotto tutela

Il presidente del Sugc Claudio Silvestri, nel corso di un incontro in Prefettura con il cronista sotto scorta Mimmo Rubio, ha sottolineato come sia necessario garantire a questi colleghi «la possibilità di continuare a fare il proprio lavoro senza timore».

Si è svolto in Prefettura un incontro con il presidente del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Claudio Silvestri, e il giornalista sotto scorta Mimmo Rubio, durante il quale è emerso che sono ben 17 i giornalisti sotto tutela nella sola provincia di Napoli.



«È un dato preoccupante e in crescita rispetto agli ultimi numeri che ci sono stati comunicati dalla Prefettura – spiega Silvestri in una nota apparsa anche sul sito web del sindacato regionale –. Questo dimostra che quello napoletano è un territorio complesso dove l’informazione coraggiosa fa ancora paura ed è un bene prezioso da difendere. Bisogna assicurare a questi colleghi la possibilità di continuare a fare il proprio lavoro senza timore».



Nel corso dell’incontro si è anche parlato di alcune criticità del territorio ed è stata ribadita l’esigenza di un rapporto diretto con la Prefettura per segnalare i casi a rischio che si presentano allo sportello del sindacato.