Il Tribunale di Trieste (Foto: @il_piccolo)

15 Lug 2022

'No vax', al via a Trieste il processo per l'aggressione a cronista del Piccolo. Assostampa e Odg al fianco del collega

I rappresentanti regionali dei giornalisti hanno chiesto, attraverso l'avvocato Antonio Santoro che assiste Gianpaolo Sarti, la costituzione di parte civile. Il giudice si è riservato una decisione che potrebbe essere resa nota nella prossima udienza, fissata per venerdì 22 luglio.

Si è aperto venerdì 15 luglio 2022, davanti al Tribunale di Trieste, il primo processo per le minacce e le aggressioni subite da giornalisti – nella fattispecie dal cronista de Il Piccolo Gianpaolo Sarti – nel corso delle manifestazioni 'No vax' e 'No green pass' svoltesi nel 2021 nella città capoluogo del Friuli Venezia Giulia.



Ordine dei giornalisti e Assostampa Fvg hanno chiesto, attraverso l'avvocato Antonio Santoro che assiste Sarti, la costituzione di parte civile. «Le intimidazioni e in alcuni casi, come quello oggetto del procedimento in questione, le aggressioni fisiche subite dagli operatori dei media – ha argomentato Santoro – non sono state episodi isolati, ma il frutto di un clima generalizzato di avversione nei confronti dei giornalisti, divenuti dall'autunno scorso il bersaglio preferito dei manifestanti».



L'avvocato difensore dell'imputato, Alessandra Devetag, si è opposta alla richiesta e il giudice si è riservato una decisione che potrebbe essere resa nota nella prossima udienza, fissata per venerdì prossimo 22 luglio.



Odg e Assostampa Fvg hanno fatto sapere che, se la richiesta di costituzione di parte civile dovesse essere accolta, l'eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza.