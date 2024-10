Premio Vergani 2024, iscrizioni entro il 24 ottobre

22 Ott 2024

'Nuovo Premio Guido Vergani 2024', iscrizioni aperte fino al 24 ottobre

Il concorso è indetto dal Gruppo Cronisti Lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Sono aperte fino a giovedì 24 ottobre 2024 le iscrizioni al 'Nuovo Premio Guido Vergani 2024', indetto dal Gruppo Cronisti Lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti «allo scopo di sottolineare il ruolo e la funzione che il Cronista svolge nei media e nella società al servizio dei cittadini e della democrazia, e per dare un piccolo ma concreto riconoscimento a coloro che si sono particolarmente distinti per impegno professionale e umano». Parte integrante dell'organizzazione del premio è un Rapporto sull'Informazione di Cronaca e sulla Libertà di Stampa denominato 'Press Report 2025'.



Il Premio Vergani è riservato a giornalisti iscritti all'Albo, professionisti, praticanti o pubblicisti. Le sezioni in concorso sono il premio Carta Stampata, il premio Tv, il premio Web, il premio Foto di Cronaca e il premio speciale della Stampa Estera. Per ogni sezione è previsto un riconoscimento in denaro di 1.500 euro e una targa rossa per il vincitore, e un riconoscimento di 500 euro e una targa blu per chi riceverà una menzione speciale.



Anche quest'anno il premio prevede una sezione 'Esteri' fuori concorso grazie alla collaborazione con l'Associazione Stampa Estera di Milano. Previste anche altre sezioni fuori concorso, cui si potranno aggiungere eventuali riconoscimenti denominati 'Raccontare il territorio' a cronisti in pensione o recentemente scomparsi. Gli articoli in concorso (tranne per il Premio speciale Stampa Estera) devono riguardare inchieste e servizi svolti nell'ambito del territorio regionale o fuori dal territorio regionale ma realizzati da colleghi residenti in Lombardia o per testate la cui redazione di riferimento è in Lombardia o che hanno avuto per tema questioni lombarde.



La cerimonia di premiazione si svolgerà nella mattinata di sabato 16 novembre 2024 all'Istituto dei ciechi di Milano (via Vivaio, 7).



PER APPROFONDIRE

Per ulteriori informazioni sul premio e sulle modalità di iscrizione è possibile consultare il bando a questo link.