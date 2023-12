Il 18 dicembre a Pescara la presentazione della riforma dell'Odg

04 Dic 2023

All'incontro parteciperanno tra gli altri Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e il presidente del Cnog Carlo Bartoli.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha approvato all'unanimità, nella riunione del 18 luglio 2023, a Roma, la proposta per la riforma dell'ordinamento professionale. Tale riforma sarà presentata per la prima volta in Abruzzo, a Pescara il 18 dicembre prossimo, su iniziativa del Sindacato giornalisti abruzzesi e in collaborazione con il Consiglio regionale dell'Ordine.



«Frutto di un lavoro di studio e di confronto all'interno di una commissione appositamente istituita - anticipano i promotori -, il progetto rappresenta una risposta attesa ormai da anni alle nuove esigenze della categoria. La legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, che regola anche, tra l'altro, il percorso di accesso alla professione, fu infatti approvata sessant'anni fa, in un contesto culturale e sociale ormai decisamente superato dai tempi. Per far conoscere i contenuti della proposta abbiamo organizzato una giornata di formazione a Pescara, nella sede della Fondazione PescarAbruzzo in corso Umberto I, per lunedì 18 dicembre con inizio alle 9:30».



All'incontro è prevista la partecipazione del presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli, della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, del presidente della Commissione Riforma del Cnog Riccardo Arena, del componente della Commissione Riforma e consigliere nazionale dell'Ordine Nicola Marini, del presidente del consiglio regionale dell'Ordine Stefano Pallotta, del segretario Sga Ezio Cerasi e del consigliere nazionale dell'Ordine Oscar Buonamano.



La partecipazione all'evento formativo "A sessant'anni della legge 69/63, il percorso di riforma per l'Ordine dei giornalisti. La professione giornalistica in trasformazione" dà diritto a sei crediti deontologici.