La locandina dell'evento

03 Mag 2021

Osservatorio Balcani e Caucaso, il 5 maggio incontro con i giornalisti Nancy Porsia e Christian Elia

Alla conversazione, moderata da Paola Rosà di Obct, anche il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti. Appuntamento alle 18. Prevista la diretta streaming.

Nella settimana dedicata alla libertà di stampa, due giorni dopo la Giornata mondiale dell'Unesco del 3 maggio, l'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa propone un incontro su giornalismo e diritti violati, a difesa del diritto dei cittadini ad essere informati.



Il 5 maggio alle 18 è prevista una conversazione online con Nancy Porsia, giornalista freelance e ricercatrice, e Christian Elia, condirettore di Q Code Mag, gestore del programma di residenza per giornalisti "JiR Milan", nato in collaborazione con OBCT nell’ambito della coalizione europea Media Freedom Rapid Response.



Saranno invitati a portare un saluto Franco Ianeselli, sindaco di Trento, Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale Stampa italiana e Francesco Martone, della rete nazionale In Difesa Di, a sottolineare la visione del giornalista come difensore dei diritti umani.

L'incontro, moderato da Paola Rosà di OBCT, sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di OBCT.