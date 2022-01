Un momento della manifestazione (Foto: Nicola Bianchi via @VenetoStampa)

24 Gen 2022

Padova, insulti ai giornalisti durante la manifestazione 'no green pass'. Sgv: «L'informazione libera non si piega»

Il sindacato regionale risponde ai pesanti attacchi rivolti dalla piazza alla categoria e all'Ordine professionale. «I cronisti hanno svolto e continueranno a svolgere il proprio lavoro con autonomia e indipendenza, anche nel raccontare la pandemia», ammonisce.

«Minacce, offese e insulti non fermano l'informazione: i giornalisti hanno svolto e continueranno a svolgere il proprio lavoro con autonomia e indipendenza, anche nel raccontare la pandemia». Il Sindacato giornalisti Veneto risponde così alla manifestazione "no green pass" di Padova di sabato 22 gennaio 2022 dalla quale sono stati lanciati pesanti attacchi ai giornalisti e all'Ordine professionale.



«L'informazione ha avuto un ruolo essenziale durante l'emergenza scatenata dal Covid per garantire ai cittadini il diritto di cronaca su quanto stava accadendo, ascoltando e dando spazio a tutte le voci. E questo è quanto continueranno a fare i giornalisti senza alcuna esitazione attuando l'articolo 21 della Costituzione».