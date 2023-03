Mario Sechi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

01 Mar 2023

Palazzo Chigi, Mario Sechi nuovo capo dell'ufficio stampa. Il Cdr dell'Agi: «Fare chiarezza sul futuro»

La nomina effettiva da lunedì 6 marzo 2023. Già qualche giorno fa i rappresentanti sindacali esprimevano «forte preoccupazione per lo stato di incertezza legato alle notizie di un cambio al vertice della direzione».

Mario Sechi, attuale direttore dell'agenzia Agi, sarà il nuovo capo dell'ufficio stampa e relazioni con i media della presidenza del Consiglio dei ministri. Lo comunica Palazzo Chigi spiegando che la nomina sarà effettiva da lunedì prossimo, 6 marzo 2023.



Una nomina di cui si parla da qualche giorno, tanto che il Comitato di redazione dell'Agi, in una nota del 21 febbraio scorso, esprimeva «forte preoccupazione per lo stato di incertezza legato alle notizie pubblicate sui mezzi di informazione che parlano di un prossimo cambio al vertice della direzione».



L'Agi, il monito dei rappresentanti sindacali, «ha sempre garantito un notiziario e i prodotti a esso legati improntati a oggettività e imparzialità. Il Cdr, dopo diverse sollecitazioni, rinnova alla direzione e all'azienda la richiesta di chiarimenti, così da ripristinare un clima di serenità necessario per garantire gli standard di qualità che sono la cifra stessa dell'Agenzia».