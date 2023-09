Il fotoreporter Igor Petyx (Foto: assostampasicilia.it)

23 Set 2023

Palermo, aggredito il fotoreporter Igor Petyx. La solidarietà del sindacato

Assostampa Sicilia, Assostampa Palermo e Cronisti Siciliani: «Episodio preoccupante. A rischio il diritto di cronaca e l'incolumità dei colleghi». Il Cdr di Repubblica: «Allarmante clima di tensione».

L'Associazione Siciliana della Stampa, Assostampa Palermo e il Gruppo cronisti siciliani esprimono «solidarietà al collega fotoreporter Igor Petyx, collaboratore di testate come Repubblica e Ansa che ieri (venerdì 22 settembre 2023, ndr) è stato aggredito in via Gustavo Roccella a Palermo mentre faceva un reportage sugli incendi che hanno devastato la città».



Come riferiscono i rappresentanti sindacali, Petyx è stato spintonato, schiaffeggiato e invitato a uscire da un deposito di auto che aveva preso fuoco da alcune persone che volevano impedire che lui fotografasse. Hanno tentato anche di portargli via la macchina fotografica per eliminare le immagini che comunque Petyx non aveva ancora scattato.



«Episodi del genere – rilevano Assostampa regionale e provinciale e Gruppo cronisti – non dovrebbero mai accadere, sono un segnale preoccupante che mette ancora una volta a rischio il diritto di cronaca e l'incolumità dei colleghi che con totale abnegazione come Petyx raccontano la Sicilia da quasi trent'anni».



Solidarietà al fotoreporter viene espressa anche dai giornalisti del Comitato di redazione di Repubblica, che in una nota condannano l'atto di violenza e ribadiscono «l'allarme sul clima di tensione nel quale sono spesso costretti a lavorare le nostre colleghe e i nostri colleghi».