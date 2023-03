La locandina dell'iniziativa (Foto: odg.bo.it)

16 Mar 2023

Parma, omaggio a Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin nel 29° anniversario dell'assassinio

Nella città emiliana il 20 marzo 2023 è previsto un doppio appuntamento: l’inaugurazione di una panchina celebrativa con illustrazioni e un seminario formativo.

Il 20 marzo 2023 ricorrerà il 29esimo anniversario dell’assassinio, avvenuto a Mogadiscio nel 1994 in circostanze mai del tutto chiarite, della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e del cineoperatore Miran Hrovatin. In occasione di questo triste anniversario il Comune di Parma (Assessorato Cultura e Turismo, Assessorato Servizi Educativi e Biblioteche) in collaborazione con Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, Articolo21 e l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna ha organizzato gli appuntamenti 'Parma per Ilaria e Miran'.



L'iniziativa si propone di «continuare a tenere vivo sia il ricordo di questa vicenda italiana sia la richiesta di verità e giustizia per queste morti, concretizzando anche un passaggio di testimone con le nuove generazioni perché non venga dimenticata».



La giornata di ricordo si articolerà in due momenti: alle 9:30 presso la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi (dedicata 14 anni fa alla giornalista di origini parmigiane) il vicesindaco e assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto e l’assessora ai Servizi Educativi con delega alle Biblioteche Caterina Bonetti inaugurano una panchina con illustrazioni realizzate dagli studenti della IV Arti figurative del Liceo Artistico Paolo Toschi coordinati da Vania Sghia e Michele Gennari. Alla cerimonia parteciperanno i giovani artisti, i familiari di Ilaria, Claudio Rinaldi, (direttore della Gazzetta di Parma), Giuseppe Giulietti (fondatore di Articolo 21), Mariangela Gritta Grainer (presidentessa dell’Associazione Noinonarchiviamo) e Francesco Cavalli (ideatore dello storico premio Ilaria Alpi).



Alle 10:30 si svolgerà poi l’incontro 'Ilaria Alpi e il Giornalismo d’inchiesta', accreditato come corso FPC per i giornalisti. Ad aprire i lavori del seminario, rivolto soprattutto ai giornalisti ma aperto a tutta la cittadinanza e alle classi delle scuole Secondarie Superiori, saranno Silvestro Ramunno (presidente dell’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna) e Matteo Naccari (presidente dell’Aser). Tra i relatori, coordinati dalla giornalista Mara Pedrabissi, sono previsti Lucia Goracci (inviata Rai), Loris Mazzetti (storico collaboratore di Enzo Biagi), Vittorio Di Trapani (presidente Fnsi) e Mariangela Gritta Grainer. Intervento conclusivo sarà affidato a Giuseppe Giulietti.